Переселенцам: Обязанности при получении адресной помощи

Переселенцы при получении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги) имеют ряд обязанностей. Об этом, со ссылкой на Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, согласно внесенным изменениям в Порядок Кабинета министров Украины № 505* в п. 11, представитель семьи, которому назначена денежная помощь, обязан сообщать уполномоченному органу об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия, в течение трех дней со дня возникновения таких обстоятельств.

В случае выезда внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на временно неподконтрольные украинской власти территории в Донецкой и Луганской областях, в аннексированный Крым и пребывание на таких территориях более 60 дней, суммы денежной помощи возвращаются за весь период пребывания на указанных территориях.

Кроме того, суммы денежной помощи, чрезмерно выплаченные вследствие представления недостоверных документов, несообщения об изменении обстоятельств, влияющих на выплату денежной помощи, возвращаются:

уполномоченным представителем семьи самостоятельно;

с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;

по решению уполномоченного органа за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20% ежемесячной суммы назначенной денежной помощи.

В случае невозможности добровольного возвращения или взыскания излишне перечисленных сумм денежной помощи они взыскиваются в судебном порядке.

Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

* Постановление КМУ №505 от 01.10.2014 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам.