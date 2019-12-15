Лидер «Шахтера» подписал с клубом новый контракт

«Шахтер» заключил новый контракт с нападающим сборной Украины Жуниором Мораесом. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

«Клуб подписал новый двухлетний контракт с Мораесом. Джуниор два сезона подряд является лучшим бомбардиром УПЛ. По итогам 2019 года – он вошел в символическую сборную игроков украинского чемпионата. Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют игрока и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал и я уверен – в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи», – написал он.

32-летний бразилец с украинским паспортом заключил соглашение на два года до декабря 2021-го. Прошлая сделка Мораеса с «горняками» истекала в июне 2020-го.

Жуниор Мораес перешел в «Шахтер» из киевского «Динамо» на правах свободного агента летом прошлого года.

За полтора года форвард провел 63 матча, забил 43 гола и отдал 19 ассистов за «горняков». В нынешнем сезоне на счету Мораеса 17 голов и 7 ассистов за клуб.