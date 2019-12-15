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В Кремле назвали условие изменения минских соглашений

15.12.19 21:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников


В Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с «Л-ДНР». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков заявил, что это необходимо в случае проведения «прямого диалога» между Киевом и «Л-ДНР».

По его словам, если же стороны захотят изменить соглашения, то эксперты из Киева должны сесть «в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР"» и только в таком случае, заявили в Кремле, работать над «некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер».

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