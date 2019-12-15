Песков заявил, что конфликт на Донбассе можно урегулировать путем контроля над «националистами»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Украине может помочь решить «контроль над националистами», передают российские СМИ.

По словам Пескова, конфликт на востоке Украины – это «внутриукраинский конфликт», а не отношения между Украиной и Россией.

«И если эти националисты, скажем так, экстремистские силы, если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования», – заявил он.

Он считает, что для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно доминирование на политической арене страны.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», – сказал он.