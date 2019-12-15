В Донецкой области тяжело ранен волонтер из Луцка

30-летний волонтер из Луцка Андрей Млинарский получил травматическое повреждение, в результате которого ему ампутировали левую кисть руки. Инцидент произошел вблизи села Бабах-Тарама Мангушского района Донецкой области, сообщает Информационное агентство «Волынские Новости».

Так, 13 декабря около 11:40 от врача полка «Азов» поступило сообщение о том, что волонтер Андрей Млинарский, 1989 года рождения, проживающий в Луцке, находясь рядом Бабах-Тарамой получил травматические повреждения. Его доставили в местную больницу №2, где медики были вынуждены ампутировать мужчине кисть левой руки.

Очевидцы инцидента сообщают, что на трассе «Бердянск-Урзуф» у населенного пункта Бабах-Тарама он подобрал неизвестный предмет, который взорвался в руках.