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В Донецкой области тяжело ранен волонтер из Луцка

15.12.19 23:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

30-летний волонтер из Луцка Андрей Млинарский получил травматическое повреждение, в результате которого ему ампутировали левую кисть руки. Инцидент произошел вблизи села Бабах-Тарама Мангушского района Донецкой области, сообщает Информационное агентство «Волынские Новости».

Так, 13 декабря около 11:40 от врача полка «Азов» поступило сообщение о том, что волонтер Андрей Млинарский, 1989 года рождения, проживающий в Луцке, находясь рядом Бабах-Тарамой получил травматические повреждения. Его доставили в местную больницу №2, где медики были вынуждены ампутировать мужчине кисть левой руки.

Очевидцы инцидента сообщают, что на трассе «Бердянск-Урзуф» у населенного пункта Бабах-Тарама он подобрал неизвестный предмет, который взорвался в руках.

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