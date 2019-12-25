Бизнес начали с нуля: Переселенки создают портретные куклы и проводят мастер-классы (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) переселенки из временно неподконтрольной украинской власти Ясиноватой Наталья и Елена Держипольские создают портретные куклы в стиле тильда и проводят мастер-классы.

Мать и дочь Наталья и Елена в Дружковку переехали с началом вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Здесь они поселились на постоянное жительство и нашли свое занятие. «Это совсем другая жизнь», – признается мама основательницы бизнеса.

Основательница мастерской по пошиву креативных кукол Наталья по профессии швея. Ранее она работала в ателье. Девушка признается, что ее не устраивала работа ни по зарплате, ни по условиям, поэтому она уволилась. Затем многим занималась, пока однажды не решила своими руками сделать игрушку на подарок. Изначально пришла идея сделать зайца. Затем Наталья поехала учиться стилю у дизайнера кукол Татьяны Коннэ. «Одни идеи идут из головы, что-то подсматриваю в интернете, что-то смотрю у других мастеров. Игрушки сейчас очень популярны, потому вдохновения хватает», – говорит Наталья.

Потом Наталья начала развивать это дело. Со временем к производству подключила свою мать Елену. Они начали шить вместе на дому, так работали около 2 лет. Со временем семья стала получать запросы от людей: научите нас шить такие игрушки. «Тогда мы задумались заняться этим официально. Зарегистрировали предприятие, сняли помещение и начали работать. Сейчас нашему бизнесу уже более 4 лет», – вспоминает переселенка.

По словам основателей, основной заработок идет через социальные сети. Продажи обычно происходят в ближайшие к Дружковке города. Популярны в Дружковке и мастер-классы от мастериц: приходят и родители, и дети. Любой может прийти, чтобы своими руками сшить игрушку. «Наш город маленький, часто приходят на мастер-классы дети, которые уже были несколько раз, мы дарим эмоцию. Иногда дети просят подарить им на день рождения сертификат. Мне кажется, что взрослым и детям сейчас не хватает этих эмоций, а к нам они приходят и отдыхают. Мастер-класс продолжается 3 часа», – говорит Наталья.

Эксклюзивные куклы ездят на выставки, ярмарки. «Не столько трудно стать стартапу на новый уровень, сколько начать с нуля. У нас не было капитала. Честно говоря, начинали шить мы из тканей, которые брали из секонд-хэнда, учились на этом. У нас элементарно не хватало средств купить материал, другие сложности были ... Но мы работали дома, не тратили средства на аренду помещения и тому подобное. Мы смогли накопить капитал, чтобы выйти в мир, а затем наработали базу», – поделилась Елена.

Куклы шьют из качественных тканей: лен, хлопок, трикотаж. С синтетическими тканями не работают.

Сначала продавали по одной игрушке, а на оптовые продажи вышли через 2 года. «Первую куклу продали на день города Дружковки. Нашего зайца полюбила маленькая девочка, она очень захотела его, просила родителей купить. Он был льняной. Девочка была в восторге», – вспоминает Наталья.

Мастерицам постоянно присылают фото детей. На основании их они делают портретную куклу. «Это наш уникальный продукт», – отмечает Наталья Держипольская.

Фото: Рубрика

Источник: Рубрика