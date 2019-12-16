Студенты вузов «Л-ДНР» рассказали, что повлияло на их выбор, и как собираются применить полученные знания

В «Л-ДНР» местная «администрация» рассказывает, что высшее образование только развивается: работают над адаптацией учебных программ, интегрируются с «дружественными» российскими вузами. Студентам также предлагается посещать культурно-просветительские мероприятия, но, как оказалось, часто не добровольно, а в обязательном порядке. Некоторые студенты разочаровываются высшим образованием в «Л-ДНР» уже с первых дней обучения, а есть те, кому такая учеба на руку. Там, где уровень обучения высокий, – на пользу обучения в непризнанном вузе может сыграть невысокая цена. А там, где о качестве не стоит говорить – возможность отработать пары политическими акциями. И первое, и второе в «Л-ДНР» имеет место. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, студенты, выбравшие обучение в непризнанных вузах рассказали, что повлияло на их выбор, и как они собираются применить полученные знания. «Нас отмечают почти на всех лекциях, поэтому мы редко пропускаем. Знания дают очень даже хорошо, но и желание учиться должно быть. Даже те, кто изначально не горел желанием поступать, потом с радостью учатся. Информации достаточно много, мы занимаемся по русским учебникам, но иногда попадаются пособия на украинском языке. Сейчас институт прошел аккредитацию (в России – ред.), вроде как здесь будут уже выдавать российские дипломы. Так нам обещают. Другие города при поступлении я не рассматривала, так как хотела учиться на бюджете и не была уверена в своих знаниях. Зимой мы практиковались в гнойно-хирургическом отделении, а летняя практика состояла из мелкой работы в университете. Девочки обычно разносят всякие бумаги, а вот мальчики в этом году строили храм. Стать врачом – моя мечта с детства, после окончания вуза хочу работать в Луганске», – рассказала студентка Луганского медицинского университета (официальный вуз переведен в подконтрольное Рубежное).

Но не везде все так гладко, как в медицинском. «Образование в принципе хорошее, медицинское нормальное, в педе (ЛНУ им. Тараса Шевченко) тоже уровень адекватный. А вот в машинституте (ЛНУ им. Владимира Даля, основная часть переведена в Северодонецк) все просто кошмар. Там в принципе пары не проводятся, и все можно закрыть за деньги. Хотя в педе, даже если предлагать рубли, не особо-то и берут, в основном делают уклон на всякие политические мероприятия, или вообще любого жанра мероприятия вместо пар», – поделилась студентка филологии ЛНУ Мария.

Творческие направления преподают в Институте культуры и искусств. По словам студентки оттуда, знания в области режиссуры дают хорошие, преподаватели помогают воплотить лучшие идеи в жизнь. Но куда идти работать, если местные каналы транслируют пропаганду и полностью подконтрольны местной «власти».

«Мы снимаем рекламные ролики и очерки, придумываем креативную рекламу, внимание уделяем также написанию сценариев для телевизионных шоу и короткометражных фильмов. Недавно проходили практику на местном ТВ, параллельно помогаем с университетским радио. Специальность и сам процесс обучения меня устраивает. Не уверена, буду ли я работать в сфере телевидения, так как "хочу" и "могу" часто не совпадают в реалиях. Диплом "ЛНР", во всяком случае, будет котироваться в Луганске и Донецке, так что без работы я не останусь. Насколько я знаю, в прошлом году выпускники защищали дипломы в Краснодаре, соответственно, они получили российские. Если мне посчастливится работать на более крупном канале за пределами Луганска – я этим шансом воспользуюсь, но и "ГТРК ЛНР" предоставляет неплохую стажировку. В моей профессии главное – опыт и активность», – рассказала собеседница из Института культуры и искусств.

С посещением митингов в Луганске и Донецке довольно строго. Пополняя ряды местных вузов, нужно быть готовым к тому, что придется тратить свободное, а часто и учебное время на посещение политических акций. «Нас принуждают ходить на всякие митинги, посвященные непонятно чему. И студенты, и преподаватели этому недовольны. Снимают пары и под список заставляют идти. Если не идешь куда-то, то не снимают часы отработок. В моей группе 18 человек, но ходит на пары от силы 11. Мне по некоторым причинам пришлось поступать здесь, хотя сейчас бы уехала отсюда не оглядываясь. По баллам меня взяли в Ростов, но я решила пойти по пути меньшего сопротивления и остаться в родном городе. Бежать отсюда надо со скоростью света. Но единственное, что я хочу вынести из учебы в Луганске – знание языка. В будущем планирую открыть свою школу переводчиков или работать репетитором», – рассказала Мария.

Есть в луганском «меде» и россияне. Студенты с паспортом России готовы пожертвовать веселой студенческой жизнью в своих городах, только бы учиться на бюджете. Контрактная форма обучения в Луганске обходится дешевле, чем в городах России. Например, на факультете стоматологии ЛГМУ требуют около 45 тыс. рублей в год, на филологии в ЛНУ – 9 тыс. Для сравнения, стоматология в Ростовском медицинском университете стоит 149 700 рублей (на 2018 год), филология в Южном федеральном университете (Ростов) – 108 тыс. рублей.

«Дипломы», выдаваемые вузами в «Л-ДНР», везде недействительны, и украинских лицензий эти учебные заведения не имеют. Студенты это хорошо понимают, что поступают сюда те, кто планирует строить карьеру в Донецке и Луганске либо в России, рассчитывая на признание «диплома» там. На сегодня Москва аккредитовала один луганский университет – медицинский, и еще четыре признала на захваченной территории Донецкой области. Остальные местные вузы стараются договориться о партнерстве с конкретными российскими университетами – Ухтинским, Северо-Осетинским и другими не очень известными альма-матер – чтобы в паре со своим выдавать еще и второй диплом – как правило, именно это стоит за фразой «признание дипломов Россией».