В Донецке открыли «Сцену на Садовом» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке 14 декабря открылся театр братьев Тудоровских, который получил название «Сцена на Садовом». Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

На открытии «Сцены на Садовом» присутствовал «глава ДНР» Денис Пушилин.

Как сообщается, историческое здание сохранилось практически в первозданном виде. Изменилось положение центрального входа, исчез купол. Но многое осталось неизменным, даже зеркала сохранились. «Театр открыл свои двери для всех дончан, и теперь каждый может прикоснуться к истории своего родного края. Зрительный зал небольшой (всего 238 мест), но зато он тот самый, прежний оригинальный зал, который был 100 лет назад», – отмечает издание.

«Сцена на Садовом» открылась показом спектакля «Три шутки» по Чехову. В постановках играют артисты муздрамы – «республиканского» Донецкого музыкально-драматического театра.

Напомним, несмотря на то, что театры «ДНР» нарочито подчеркивают свою «республиканскость», руководство и артисты не спешат прощаться с украинскими званиями. Основная причина – возможные гастроли по России, где на афишах не позволят написать «заслуженный ДНР/ЛНР», а вот «заслуженный артист Украины» – это уровень. Правда, имея украинские звания, местные артисты не чураются и «республиканских» регалий.