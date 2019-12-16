В штабе ООС рассказали, как военные оттачивают мастерство боевой стрельбы из зениток (Фото)

В Донецкой области, в районе отвода тяжелого вооружения, подразделения из состава оперативно-тактической группировки «Восток» операции Объединенных сил оттачивают мастерство боевой стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщил заместитель командира воинской части, что защищает подступы к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка, к занятиям привлекаются военнослужащие, свободные от дежурства на боевых позициях.

«По замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена ​​на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника», – рассказал офицер.

В рамках тактико-специальных учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управления огнем расчетов. Особое внимание командование воинской части обращает на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.