«Заря» – «Шахтер»: Цифры и факты

В 18-м туре чемпионата «Шахтер» в Запорожье обыграл «Зарю». Во втором тайме луганчане ответили на гол Жуниора Мораеса точным ударом Богдана Леднева, но на 84-й минуте Махарадзе сбил в штрафной Тете, а Марлос реализовал пенальти и принес «оранжево-черным» победу, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Зимний чемпион. Перед туром «Заря» занимала второе место в турнирной таблице, и после личной встречи подопечные Луиша Каштру увеличили отрыв от «черно-белых» до 16 очков. На зимнюю паузу «горняки» ушли с преимуществом в 14 баллов перед ближайшим конкурентом («Динамо»).

50 и 50. В 18 поединках «Шахтер» забил 50 мячей (остальные не достигли порога в 40 голов) и набрал ровно 50 очков. «Оранжево-черные» одержали 16 побед и завершили 2 матча с ничейным результатом.

Пять кряду. Для «Шахтера» это пятая подряд победа над «Зарей» в чемпионате. Встречи завершались с таким счетом: 1:0, 3:0, 1:0, 4:3, 2:1. Жуниор Мораес в составе «горняков» забивал луганчанам абсолютно во всех матчах УПЛ, в которых принимал участие.

Без поражений. Беспроигрышная серия «Шахтера» в чемпионате теперь насчитывает 47 матчей. Она длится с 11 августа 2018 года, когда «горняки» победили в Харькове «Ворсклу». За этот период добыто 40 побед.

Полсотни в чемпионате. Марлос забил 50-й гол за «оранжево-черных» в чемпионате, 10-й – с пенальти. Во всех турнирах это его 64-й мяч.

Опыт Коваленко. Виктор Коваленко провел 180-й матч за «Шахтер». Больше него сыграли только Андрей Пятов (449), Тарас Степаненко (298), Тайсон (257), Марлос (215) и Исмаили (196).

Капитанство Пятова. Впервые в этом сезоне Андрей Пятов вывел «Шахтер» на поле в качестве капитана, а всего за карьеру в клубе у него 11 таких поединков.