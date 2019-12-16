Пару толчков мощнее – и жить негде будет: В Макеевке возобновились подземные толчки

В неподконтрольной украинским властям Макеевке после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова происходят подземные толчки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди в местных пабликах отмечают, что на «горячую линию», которая была создана, как уверяют в «ДНР», для сбора информации, невозможно дозвониться.

«Макеевка, кто-то смог дозвониться на "горячую линию" по поводу толчка? Полдня звонила – либо занято, либо просто трубку не берут. Удивляюсь, зачем шахту снова запустили – мозгов не хватило сложить 2 и 2? Трещину в стене еще с прошлого месяца капитально заделать не смогла – денег не хватало, а теперь новых ждать… Еще пару толчков мощнее – и вообще жить негде будет», – пишет Маргарита.

В комментариях разгорается спор между жителями поселка, где происходят толчки, и теми, кто не верит, что ситуация – критическая:

Наталья: «Очередная чушь»;

Алена: «Вброс»;

Елена: «Какой вброс, приезжай, поживи»;

Кристина: «Так переезжаете к нам в поселок, и посмотрим… Мы не дебилы, чтоб такое выдумывать, у нас каждый день дома трясет, а вам все насмешки».

Жители Макеевки подтверждают, что дозвониться невозможно:

Владимир Г.: «Все номера заняты»;

Артур: «Вы удивляетесь еще? Сколько вам лет?».

Также люди спорят о том, стоит ли закрывать шахту, из-за которой происходят подземные толчки:

«Larph»: «Смешные вы. Все надеетесь, что на "горячей линии" вам помогут. Тем, кто провоцирует эти толчки, на вас глубоко на**ать, хоть в руины все превратится. Главное – ресурсы. Не нравится жить в ДНР – валите из ДНР, агенты»;

Владимир: «Пишите письма. Мелким почерком. Кто будет закрывать работающую шахту из-за пары развалюх?»;

Елена: «Как только шахту закрыли, толчки прекратились, открыли – и толчки снова идут. Только теперь их тупо игнорируют, а дома дальше идут трещинами»;

Олечка: «А если все шахты станут, то что тогда в бюджет попадать-то будет… Давайте, пускай закроют все шахты. Донбасс только и живет за счет угля. А если закроют все шахты, что предлагаете делать?»;

Елена: «А если этих же шахтеров завалит? Вы погрустите и забудете… Вам ваши рубли важны, а жизнь – чего уж там. Приезжайте в поселок, у нас куча пустых квартир… Донбасс не живет за счет угля, он живет за счет России»;

Руслан: «О чем все спорят? Задумываться сейчас надо не о том, за чей счет живем, а о том, что все же происходит. Взрывные работы проводились не одно десятилетие, но такого не было. Разрушают наш край».

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Также на местных интернет-ресурсах сообщалось, что после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» 8 декабря снова произошел подземный толчок.