Украина должна профессионально отстаивать свои интересы на морях, – адмирал

Украинским властям необходимо подходить комплексно и профессионально к защите национальных интересов на Азовском и Черном морях. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

«Нам нужно сейчас в очень достаточно быстром порядке создать систему защиты наших интересов на море. Мы же не собираемся ни на кого нападать. Это не только корабли или катера, москитный флот. Это система, которая должна быть создана. Надо перестать с этим играться. Мы все эти года с этим игрались. Надо серьезно и профессионально к этому относиться. Это очень важная вещь», – сказал он.

По его мнению, украинская экономика должна быть связана с защитой национальных интересов на Азовском и Черном морях. «Не связанность этих вещей привела к тому, что мы получили на Азовье и продолжаем получать. Мы должны понимать, что вооруженные силы существуют, чтобы защищать государство, экономику, людей, интересы и так далее. Это все должно иметь практическое наполнение и профессиональное – понимание трендов развития ситуации, понимания всего перечня угроз и их градацию», – считает Кабаненко.

«Все находится в треугольнике. Первое – это политическая часть. Это профессиональное понимание сущности проблемы и наличие политической воли решить эти проблемы. Второй фактор – это, безусловно, наличие команды профессионалов – военных, гражданских, потому что это комплексная вещь, а не чисто военная, дипломатия еще существует и т. д., которые способны реализовать эту политическую волю. Третий угол – это достаточные ресурсы», – добавил адмирал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV