Донбасс украинский не только на карте: Мнение политолога о Нормандском формате

Украинским властям необходимо бороться за сознание своих граждан, живущих на неподконтрольном Донбассе. Такое мнение высказал политолог Андрей Ермолаев, комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Какими бы не были условия перемирия, сейчас, на мой взгляд, после подтверждения в Париже, что мы все-таки попробуем двигаться по пунктам [Минских соглашений], которые стали продуктом военной трагедии, вопрос не в том, под чьим контролем Донбасс, а вопрос в том, с кем будет Донбасс», – сказал он.

«Это не проблема войны и мира, и даже не проблема всех взятых на себя политико-законодательных обязательств. Это проблема более эффективной гуманитарной, информационной и социально-экономической политики в отношении этого региона. Грубо говоря, за короткое время украинской власти, бизнесу, общественности нужно доказать и показать, что проблема военных преступлений, тех, кто провоцировал конфликты, и тех, у кого на руках кровь, получат свою оценку и, надеюсь, должное наказание, а Донбасс украинский не только на карте», – продолжил Ермолаев.

По его мнению, украинским властям нужно показать не только готовность разобраться в корне вооруженного конфликта на Донбассе. «Вопрос не в том, ждут ли в Украине Донбасс, потому что никаких блудных сынов нет. Вопрос состоит в том, что мы по-прежнему готовы с нашими соотечественниками перезагрузить и сделать более справедливым и честным обновленное государство. Так имеет смысл смотреть на задачу миротворческого процесса», – считает политолог.

«Речь идет не о 2-3 селах, которые вдруг взбунтовались. Речь идет о регионе размером с маленькую европейскую страну, который по-своему пережил эту войну, который, может, и находился под идеологическим, информационным и прочим влиянием соседа, но тем не менее это стало возможным, потому что с нами большие проблемы, нашего влияния никакого. Именно так, мне кажется, смотрят на нашу проблему наши европейские коллеги», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV