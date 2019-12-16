Ситуация в пунктах пропуска утром 16 декабря: Проезда ожидали 280 авто

Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7505 человек и 825 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6605 человек и 1020 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6720 человек и 1445 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2590 человек и 650 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/60;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «7:28. Майорск – Бахмут. Пешком за туалетом».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Андрей: «4:38. "Каргилл" из Донецка на 5:00 (по местному времени, – ред.) основная перед спуском, льгота на 20-25 меньше»;
- «Администратор»: «7:28. "Каргилл". Пеших очень много, льготка на спуске, основная на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александр: «4:32. Еленовка в Мариуполь – до магазина»;
- «Администратор»: «7:27. В Украину Еленовка: основная до магазина, льгота 20 машин»;
- Александр: «8:24. Еленовка в Украину машин на 50 дальше магазина».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.