Рискованное хобби: Боец ВСУ снимает флаги НВФ, меняя их на украинские

Вблизи прифронтового Крымского (Луганская обл.) служит украинский военный Александр с необычным хобби. Он рискует жизнью, чтобы поднять дух побратимов и деморализировать противника, снимая с флагштока флаги незаконных вооруженных формирований (НВФ) и заменяя их украинскими.

Первый флаг НВФ с флагштока Александр снял в прошлом году во время службы ночью вблизи Попасной (Луганская обл.). Там укрепления ВСУ были в десятке метрах от противника, а уже утром над позициями украинских военных развивался флаг Украины.

«Когда проснулись, им (НВФ, – прим. ред.) это очень не понравилось, начали стрелять. Но толку стрелять. Очень высоко и на металлической конструкции, на железной трубе не так просто сбить. Это не на деревянной палке, которую можно было бы скосить», – рассказывает боец ВСУ.

Теперь, где бы не служил, Александр старается заменить флаги НВФ на украинские. Все операции проводит только ночью. В его арсенале уже 5 трофеев. За свою ловкость он получил позывной «Кувырок». «Очень шустрый, часто меняю позиции», – отмечает он.

Повестку в армию Александр получил в 2015 году. С тех пор на фронте успел изучить психологию противника. «Вы понимаете, как это для подразделения: флаг – самое главное. Если его "свиснули", то подразделение не так себя чувствует. Для них это, наверное, был позор дальше некуда», – говорит боец ВСУ.

Утро на позициях украинских военных начинается с гимна Украины. «Мы не провоцируем, но в 6 утра включаем гимн Украины. Для них (НВФ, – прим. ред.) было непривычно с первых дней. Они нецензурными словами выражались в адрес наших военнослужащих, даже обстреливать начинали. Только включаем гимн – они обстреливают. Сейчас уже привыкли к этому – учат наш гимн. Наверное, с той стороны скоро будут подпевать», – рассказал боец ВСУ Михаил.

Александр же мечтает установить флаг Украины на флагшток у здания областной администрации в ныне неподконтрольном украинским властям Луганске. Пока этого не случится – война для него не закончится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»