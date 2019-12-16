Курс доллара в Украине обновил антирекорд

На сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,50 грн;

1 евро – 26,26 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

Как сообщает «Сегодня», по сравнению со значениями пятницы, 13 декабря, курс доллара упал еще на шесть копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 грн и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 грн за доллар.

Курс евро при этом повысился две копейки после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 13 декабря, доллар упал на шесть копеек в покупке и на восемь – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,49/23,50 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на копейку в покупке и на две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,18/26,19 грн (покупка/продажа).