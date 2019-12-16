На Луганщине за неделю произошли 14 пожаров

На Луганщине за минувшую неделю огнеборцы ликвидировали 14 пожаров. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В течение прошлой недели на Луганщине зарегистрированы 47 чрезвычайных происшествий. Так, с 9 по 16 декабря, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 14 пожаров и 33 раза оказали помощь населению и другим службам. В результате принятых мер от уничтожения спасены 11 зданий», – сообщили в ГСЧС.