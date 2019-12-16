Сводка из зоны ООС за 15 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны противника:

неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;

у Крымского – из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

в районе хутора Вольный (Золотое-4) – из автоматических гранатометов;

неподалеку Светлодарска – из СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 8 единиц. Обстрелам подверглись район "Вольво-центра", Жабичево, Еленовка на донецком направлении; село Безыменное на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.