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В СИЗО на Донетчине пытались передать наркотики

16.12.19 10:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бахмуте (Донецкая обл.) пытались передать наркотики в следственный изолятор. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера (15 декабря, – ред.) при осмотре очередной посылки в верхней одежде был обнаружен бинт, пропитанный веществом коричневого цвета, вероятно, опием», – сообщили в пресс-службе.

27-летний мужчина, на имя которого пришла посылка, сообщил полицейским, что «о запрещенном содержимом ему ничего не известно, а наркотики он никому не заказывал».

Вещество изъято и отправлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

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