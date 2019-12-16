В СИЗО на Донетчине пытались передать наркотики

В Бахмуте (Донецкая обл.) пытались передать наркотики в следственный изолятор. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера (15 декабря, – ред.) при осмотре очередной посылки в верхней одежде был обнаружен бинт, пропитанный веществом коричневого цвета, вероятно, опием», – сообщили в пресс-службе.

27-летний мужчина, на имя которого пришла посылка, сообщил полицейским, что «о запрещенном содержимом ему ничего не известно, а наркотики он никому не заказывал».

Вещество изъято и отправлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.