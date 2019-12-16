Фонд Рината Ахметова получил благодарность президента Украины

Проект Фонда Рината Ахметова «200 скорых для Украины» реализован на высоком профессиональном уровне. Об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского, направленном в адрес Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

«Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад», – говорится в письме.

Владимир Зеленский отметил: «Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно».