Зеленский с официальным визитом посетит Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

«Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской громады Азербайджана», – сообщили в Офисе президента Украины.