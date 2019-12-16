В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Конституцию Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским как безотлагательный. Как сообщают «Донецкие новости», сегодня, 16 декабря, документ направлен на рассмотрение в парламентские комитеты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующая модель организации местной власти, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности.

«Меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. Громада является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины:

в частности, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименования и переименования границ, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории;

закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование громад и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом;

изменениями в раздел XI «Местное самоуправление» предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности громады непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины;

на конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом;

предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления;

предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады, депутатов совета громады имеют жители соответствующей громады, постоянно проживающие на территории громады, достигшие на день проведения выборов 18 лет и не признанные судом недееспособными;

предусмотрено сокращение срока полномочий главы громады, депутатов совета громады, окружного и областного советов, избранных на очередных выборах, до 4-х лет.

закрепляется, что избрание председателя окружного и областного советов происходит на основе ротации, при этом срок их полномочий составит 1 год;

закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления.

«Раздел XI Конституции Украины также дополняется положением, согласно которому разграничение полномочий между органами местного самоуправления громад, округов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.

Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов, которых будет назначать по представлению Кабинета министров Украины президент.

«Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд», – отмечается в пояснительной записке.