В «ДНР» за выходные произошло два убийства

В неподконтрольном украинским властям Донецке обнаружили труп местного жителя. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Буденновского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. Действия подозреваемой подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются.

Отмечается, что за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 7 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 2 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж и 1 хулиганство.