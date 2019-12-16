Смертельное ДТП в Покровске: Погиб мужчина (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб местный житель. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, 15 декабря около 04:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло ДТП с пострадавшим. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 37-летний водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на 46-летнего местного жителя. В результате аварии пешеход погиб до приезда «скорой помощи».

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.