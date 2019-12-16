На Донетчине за превышение служебных полномочий будут судить полицейских

На Донетчине следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, направлен в суд обвинительный акт в отношении трех сотрудников полиции, которые превысили свои служебные полномочия. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

«20 мая 2019 года около 17:00 владелец автомобиля марки "ВАЗ-21150" увидел, что его автомобиль, припаркованный возле многоэтажки в г. Славянске, тщательно осматривает полицейский. Выяснить причину осмотра мужчине не удалось, ведь, увидев владельца на улице, полицейский убежал со двора. Водитель вместе со своим родственником догнали беглеца, но диалога не получилось – полицейский уже успел позвонить коллегам, один из которых, 20-летний оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против собственности, не выяснив причину конфликта, направил на граждан пистолет, а двое других нанесли телесные повреждений владельцу автомобиля, надели на него наручники и отвели в полицейский участок», – сообщили в прокуратуре.

Обвиняемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.