В «ДНР»: Мужчина избил женщину до смерти и бросил труп на балконе

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) задержали 43-летнего ранее судимого мужчину, который избил до смерти женщину. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в местную «полицию» поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на балконе лежит труп. 35-летняя женщина скончалась от множественных телесных повреждений.

«Инцидент произошел по месту проживания подозреваемого. Мужчина в компании потерпевшей распивал спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт, во время которого злоумышленник жестоко избил собутыльницу, причинив ей многочисленные травмы головы, от которых женщина скончалась. Фигурант снял с жертвы верхнюю одежду, кольцо, забрал сумку и перенес тело на балкон», – заявили в «МВД ДНР».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за минувшие выходные произошло два убийства.