На Донетчине у нарколюбителя мужчины изъяли самодельное взрывное устройство (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) при осмотре частного дома, владельца которого подозревают в изготовлении и хранении наркотиков, оперативники нашли каннабис и устройства для его употребления, жидкость для изготовления наркотических веществ, а также предмет с порохом внутри, похожий на самодельное взрывное устройство, назначение которого владелец пояснить не смог. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области

Все изъятое направлено на экспертизу.

Ранее 42-летний хозяин дома был судим за незаконное завладение автотранспортом. Сейчас ему грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).