В законопроекте о децентрализации нет упоминаний об особом статусе Донбасса, – нардеп

В законопроекте №2598 по реформе децентрализации, поданном президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе заседания Согласительного совета парламента заявил первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, этот законопроект на этой неделе планируют направить в Конституционный суд Украины для признания конституционным.

«Мы хотим присоединиться к предложению попробовать на этой неделе направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию Украины, законопроект № 2598. Это по реформе децентрализации», – сказал Корниенко.

«Сейчас текст [законопроекта] есть [на официальном сайте Верховной Рады] и там, как видим, никаких упоминаний об особом статусе не только Донбасса, но и даже Киева уже нет. Очень сбалансированный законопроект. Он касается завершения реформы децентрализации, одной из важнейших реформ, которая была начата 5 лет назад. Она продолжается, где-то завершена, где-то не завершена, и нам нужно сделать так, чтобы у нас вся Украина была покрыта громадами», – подчеркнул нардеп.