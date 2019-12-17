Стиральные машинки, холодильники: Жительница Горловки показала цены на быттехнику (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита показала цены на бытовую технику.

В частности, женщина побывала в техномаркете «Планета», расположенном недалеко от автовокзала, по пр. Победы.

Рекламная вывеска на «Планете» обещает горловчанам цену выходного дня, и Рита показала цены на стиральные машинки с учетом скидки. Так, в выходной день можно приобрести машинку-автомат:

LG – за 24 999-23 749 руб. (грн по местному курсу на 17.12.2019);

Haier – 23 328 руб. (грн);

Bosch – 26 980 руб. (грн);

Whirlpool с верхней загрузкой – 24 489 руб. (грн);

Gorenje – 26885 руб. (грн);

Indesit – 23538 руб. (грн).

«Холодильников тоже большой выбор», – отметила горловчанка.

В магазине можно приобрести:

морозильную камеру Pozis – 14 580 руб. (грн);

морозильную камеру Haier – 19 528 руб. (грн);

двухкамерный холодильник Pozis – 21 744 руб. (грн);

большой холодильник с сухой заморозкой Kraft KFMS3090Х – 61 961 руб. (грн);

микроволновку LG – 9986 руб. (грн).

Кухонные плиты имеют стоимость от 8 930 до 53 949 руб. (грн).

На втором этаже магазина – кондиционеры, обогреватели, водонагреватели, пылесосы, электрочайники, утюги, фены, соковыжималки, а также телевизоры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube