Если есть соль и масло: Житель Донецка попробовал прожить на 100 рублей в день (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», купил продукты и приготовил завтрак, обед и ужин на 100 руб. (37 грн по местному курсу на 20.12.2019).

Дончанин решил выбрать для покупок один из продуктовых магазинов в ТРЦ «Донецк Сити». Он объяснил, что выбрал магазин так, чтобы можно было купить на развес малое количество продуктов.

«Виконста», в частности, приобрел весовые продукты. Он показал, во сколько ему обошлись покупки:

банан – 12,24 руб. (5 грн);

большую луковицу – 6,24 руб. (2 грн);

морковь – 3,85 руб. (1 грн);

макароны – 2,16 руб. (1 грн);

голень – 11 руб. (4 грн);

гречку – 5,98 руб. (2 грн);

2 сосиски «Аппетитные» – 17,83 руб. (7 грн).

Также мужчина купил пакетик томатной пасты за 10 руб. (4 грн), 2 яйца по 6,67 руб. (2 грн), пачка овсянки (450 г) – 41,12 руб. (15 грн). Овсянку мужчина поделил на 4 порции, и получилось, что одна порция обходится в 11 руб. (4 грн).

Ему пришлось приобрести и пакетик под морковь за 1 руб. (0,4 грн).

Покупки в магазине в целом обошлись в 127 руб. (48 грн). Однако «Виконста» забыл приобрести в супермаркете картофель для супа, поэтому он зашел в другой магазин, где купил 1 картофелину на 3 руб. (1 грн). Чай дончанин не брал, он купил 2 литра воды за 4 руб. (1 грн).

Житель Донецка на завтрак сварил яйцо, порцию овсянки перемешал с бананом. И подсчитал стоимость: 29,26 руб. (11 грн). На обед он сварил суп с макаронами на курином бульоне. Обед обошелся в 26,53 руб. (10 грн). На ужин – гречка с сосисками, приправленная поджаренным луком с томатной пастой, плюс жареное яйцо. Такой ужин в Донецке обходится в 40,51 руб. (15 грн).

Житель Донецка сообщил, что обед и ужин можно приготовить за эти деньги, только если в доме есть соль и масло. «Если нет – можно пойти взять у соседа», – сказал он.

«Получились прекрасные порции. Я считаю, что для одного взрослого человека это вполне достаточно», – резюмировал «Виконста».