В Славянске за выходные произошло 5 ДТП

В Славянске (Донецкая обл.) за минувшие выходные произошло 5 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает Славянский отдел полиции.

По данным правоохранителей, на ул. Современная на автозаправочной станции произошло столкновение двух автомобилей, еще два автомобиля столкнулись на ул. Центральной.

«В трех случаях водители совершали наезд на препятствие дерево, электроопору и столб. Так, по ул. Комяхова нетрезвый водитель "Москвича" столкнулся с деревом, на ул. Сользаводская – 22-летний мужчина наехал на электроопору, а на Рапно-Набережной водитель легковушки врезался в столб. Во всех авариях зафиксированы механические повреждения автомобилей», – говорится в сообщении.

«Всего с начала года работниками славянской полиции составлены 3842 материала в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения, 245 из них – находились в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в полиции.