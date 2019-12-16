В Кремле отреагировали на законопроект о децентрализации в Украине

Законопроект об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации нужно проанализировать на предмет соответствия Минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и "формуле Штайнмайера"», – заявил Песков.

Он также прокомментировал отсутствие в этом законопроекте упоминаний об особом статусе Донбасса: «Здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть Минские договоренности, и в Париже [на саммите в Нормандском формате] стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностям. В свою очередь, в Минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком».

Напомним, в законопроекте №2598 по реформе децентрализации, поданном президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный, нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.