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В зоне ООС налоговики изъяли партию сигарет стоимостью свыше миллиона гривен (Фото)

16.12.19 14:59
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

Налоговики из состава Объединенных сил пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения большой партии табачных изделий. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил, в рамках операции «Акциз-2019», установлен факт транспортировки табачных изделий с целью сбыта.

Транспортировку осуществлял 40-летний житель Луганской области. Автомобиль «Ford Transit» под его управлением был задержан на одной из автодорог Попаснянского района в Луганской области.

При осмотре транспортного средства обнаружено 22 тыс. 800 пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью свыше 1 млн грн без разрешительных документов и документов их происхождения.

По факту правонарушения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Автомобиль и сигареты общей ориентировочной стоимостью 1,2 млн грн описаны. Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.

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