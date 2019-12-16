В зоне ООС налоговики изъяли партию сигарет стоимостью свыше миллиона гривен (Фото)

Налоговики из состава Объединенных сил пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения большой партии табачных изделий. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил, в рамках операции «Акциз-2019», установлен факт транспортировки табачных изделий с целью сбыта.

Транспортировку осуществлял 40-летний житель Луганской области. Автомобиль «Ford Transit» под его управлением был задержан на одной из автодорог Попаснянского района в Луганской области.

При осмотре транспортного средства обнаружено 22 тыс. 800 пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью свыше 1 млн грн без разрешительных документов и документов их происхождения.

По факту правонарушения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Автомобиль и сигареты общей ориентировочной стоимостью 1,2 млн грн описаны. Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.