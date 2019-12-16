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На Донетчине задержали подозреваемого в мошенничестве

16.12.19 13:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске за пять минут патрульным удалось обнаружить мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что 14 декабря в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестного обратилась 77 – летняя жительница Краматорска. По словам пожилой женщины, мужчина мошенническим путем (через распространенную схему обмана по телефону) завладел ее деньгами – несколькими тысячами долларов и примерно тысячей гривен.

«Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, было поздно – неизвестный уже уехал. К счастью, она запомнила приметы предполагаемого правонарушителя, марку и номер транспортного средства, на котором он уехал после того, как забрал деньги: мужчина в синей куртке на авто Сhevrolet серого цвета», – рассказали в полиции.

Информация о происшествии оперативно поступила всем экипажам патрульной полиции. Буквально через несколько минут полицейские обнаружили похожий по ориентировке автомобиль на улице Аэроклубная.

Водителя – 34-летнего местного жителя патрульные доставили в Краматорский отдел полиции для выяснения других обстоятельств дела.

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