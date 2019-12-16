Нормандский формат: Изменилась ли позиция России по Донбассу

После переговоров в Нормандском формате позиция России осталась неизменной в отношении урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в интервью «УНИАН» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние 5,5 лет», – сказал он.

По его словам, одна из таких позиций заключается в том, что Россия продолжает отрицать, что является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, и что в «Л-ДНР» находятся российские военные.

«На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли наши партнеры – санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, является лишь стороной, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика», – отметил Пристайко.

«Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет. Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции», – прокомментировал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что Украина старается продвигаться в выполнении Минских договоренностей: «Есть определенные вещи, которые мы должны завершить. Они сформулированы, они всем известны. Примерно такая же позиция у Франции и Германии».