В США хотят привлечь к ответственности чиновников России за притеснения верующих на Донбассе и в Крыму

Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, в котором осуждаются притеснения Россией верующих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и аннексированном Крыму. Уилсон и Кливер входят в Хельсинкскую комиссию США. Глава Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Хельсинкской комиссии, передает «Голос Америки».

«Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории России. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод. Беззаконие Кремля должно повлечь за собой последствия, что будет означать правосудие для народа Украины», – заявил конгрессмен Кливер.

«Более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники несут вину и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности», – сказал конгрессмен Уилсон.

Как отмечается в законопроекте, нарушения, которые «Россия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории», в основном направлены против православной церкви Украины, ранее известной, как Украинская православная церковь Киевского патриархата, украинской греко-католической церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и «на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли Россию в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере».

Как сообщает Хельсинкская комиссия, законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые «она оккупировала, или контролирует».