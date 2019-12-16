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Аквапарк в Мариуполе: Появилась визуализация проекта (Фото)

16.12.19 22:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе визуализировали проект аквапарка, который планируют построить в ближайшее время. Об этом сообщил глава Приморской районной администрации Михаил Орличенко.

«Планируется обустройство аквапарка. Это будет самый современный, красивый и большой аквапарк. При наличии финансирования, я уверен, что так и будет, мы увидим аквапарк в нашем городе», – сказал он.

Аквапарк хотят построить в Приморском парке за мечетью. В нем будет, как минимум, пять больших зон, предназначенных для детей и взрослых. Предполагается подъезд со стороны Приморского бульвара.

Фото: MRPL.city

Источники: MRPL.city, ТК «Мариупольское ТВ»

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