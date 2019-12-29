RU
Все новости

Пенсии переселенцев: На каких основаниях могут прекратить выплаты

29.12.19 21:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) может быть прекращена выплата пенсии по нескольким основаниям. Об этом сообщили в юридическом управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

Так, основаниями прекращения выплаты пенсии являются:

  • при наличии оснований, предусмотренных законодательством об условиях назначения пенсии;
  • установление факта отсутствия ВПЛ по фактическому месту жительства/пребывания согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи;
  • получение рекомендаций Минфина по фактам, выявленным при осуществлении верификации социальных выплат;
  • отмена справки ВПЛ по основаниям, определенным ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;
  • получение информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ГМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Учитывая решение комиссии о прекращении выплаты пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) прекращает выплату пенсии:

  • с месяца, следующего за тем, в котором принято решение комиссии;
  • со дня прекращения выплаты «Ощадбанком» (в случае непрохождения ВПЛ физической идентификации в учреждениях банка);
  • со дня отмены справки о постановке на учет ВПЛ.

Напомним, в Украине контроль над проведением выплат пенсий переселенцам осуществляется с помощью проверки фактического проживания/пребывания ВПЛ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк