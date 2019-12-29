Пенсии переселенцев: На каких основаниях могут прекратить выплаты

В Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) может быть прекращена выплата пенсии по нескольким основаниям. Об этом сообщили в юридическом управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

Так, основаниями прекращения выплаты пенсии являются:

при наличии оснований, предусмотренных законодательством об условиях назначения пенсии;

установление факта отсутствия ВПЛ по фактическому месту жительства/пребывания согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи;

получение рекомендаций Минфина по фактам, выявленным при осуществлении верификации социальных выплат;

отмена справки ВПЛ по основаниям, определенным ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;

получение информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ГМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Учитывая решение комиссии о прекращении выплаты пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) прекращает выплату пенсии:

с месяца, следующего за тем, в котором принято решение комиссии;

со дня прекращения выплаты «Ощадбанком» (в случае непрохождения ВПЛ физической идентификации в учреждениях банка);

со дня отмены справки о постановке на учет ВПЛ.

Напомним, в Украине контроль над проведением выплат пенсий переселенцам осуществляется с помощью проверки фактического проживания/пребывания ВПЛ.