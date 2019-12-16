В Краматорске столкнулись 4 авто и автобус: Полиция открыла уголовное дело

В Краматорске водитель автомобиля «ВАЗ 2101», нарушив правила дорожного движения, при повороте через двойную сплошную полосу спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время которого столкнулись 4 автомобиля и автобус. Пострадал водитель «ВАЗа». Полиция начала расследование. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Сегодня, 16 декабря, в 7:05 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о ДТП на улице А. Тихого в котором столкнулись несколько автомобилей и автобус», – говорится в сообщении.

Выехав на место происшествия, полиция предварительно установила, что водитель автомобиля «ВАЗ 2101», двигаясь по улице Алексея Тихого, при выезде из Краматорска выполнил разворот через двойную сплошную линию, не убедившись в том, что нет угрозы для других участников дорожного движения. В результате маневра водители, которые двигались во встречном направлении столкнулись с автомобилем «ВАЗ» и между собой.

По данным правоохранителей, в аварии пострадал водитель «ВАЗа». Всего в ДТП столкнулись 4 автомобиля и 1 автобус.

«По данному факту полиция открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.