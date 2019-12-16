Для начисления пенсии: Стал известен показатель средней заплаты в Украине за октябрь

В Украине утвержден показатель средней заработной платы для начисления пенсии за октябрь 2019 года. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«Утвержден показатель средней заработной платы за октябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии», – сказано в сообщении.

Так, по данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для начисления пенсии за октябрь этого года составляет 9 тыс. 556 грн 37 коп.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что на Донетчине средняя заработная плата в октябре 2019 года составила 11 952 грн. Номинальная зарплата в октябре превышала средний показатель по Украине (10 727 грн) на 11,4%.