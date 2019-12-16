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Выехал на встречную: Во время аварии в Дружковке пострадал водитель (Фото)

16.12.19 18:08
Фото: пресс-служба краматорского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба краматорского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В Дружковке (Донецкая обл.) сегодня утром, 16 декабря, столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались во встречном направлении. В результате аварии, водитель одного из них получил травмы. Полиция открыла уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Уточняется, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с пострадавшими поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции сегодня, 16 декабря, в 8:20 часов утра.

«Двигаясь по улице О. Тихого со стороны ул. Интернациональная в направлении ул. Грина, 36-летний водитель автомобиля "Kіа" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Toyota", который двигался во встречном направлении», – сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota» получила травму ноги.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

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