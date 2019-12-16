В МККК показали, что рисуют дети на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Дети, пересекающие линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.), в пункте обогрева оставляют на память свои рисунки. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Пункт обогрева в Станице Луганской – это место, где можно согреться, выпить горячего чая и получить первую помощь от волонтеров Красного Креста. Сюда, ожидая транспорт, заходят отдохнуть не только взрослые и пожилые люди, но и дети.

Специально для маленьких гостей пункта обогрева волонтеры собственноручно смастерили столик и стулья, принесли карандаши и бумагу.

По информации МККК, маленькие посетители пункта обогрева оставляют волонтерам на память свои творческие работы. «Они разрисовывают карандашами картинки и отражают на бумаге то, о чем мечтают. А еще они любят воспроизводить сюжеты о деятельности Красного Креста, которые видели по телевизору», – говорится в сообщении.