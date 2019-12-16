На заседании Генассамблеи ООН поднимут тему Донбасса

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сегодня, 16 декабря, выступит с докладом на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Тему временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, Крымского полуострова и того вреда, который нанесла российская агрессия нашей стране, сегодня поднимут на очередном пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое состоится в Нью-Йорке», – сказано в сообщении.

Как уточняется, Оксана Коляда выступит с докладом в 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому).