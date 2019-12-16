В «Л-ДНР» часть участников НВФ уклоняются от получения российских паспортов

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей в рядах незаконных вооруженных формирований (НВФ) часть участников из числа местного населения, продолжает уклоняться от получения российского гражданства, пытаясь избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках. Об этом сегодня, 16 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование пытается ускорить процесс получения гражданства Российской Федерации личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса. В частности, усиливается агитационно-пропагандистская работа путем навязывания ложных надежд на получение привилегий и льгот при оформлении российского гражданства. Также, у оккупантов осуществляется принуждение военнослужащих до получения российских паспортов из-за угроз увольнения с военной службы», – отметил Гуцуляк.

В то же время, часть военных из числа местного населения, продолжает уклоняться от получения российского гражданства. «Таким образом, они пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках», – сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, по данным ГУР, на снижение заинтересованности в оформлении гражданства РФ, повлияло распоряжение российского командования об изъятии и хранении паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения под предлогом предотвращения дезертирства.