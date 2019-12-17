Страховая цена на газ в Украине: Эксперт пояснил, будет ли стоимость ниже для населения

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает своим клиентам в Украине, в том числе на Донбассе, зафиксировать цену на газ на первые 4 месяца 2020 года. В компании говорят, что страховая цена на газ, по подсчетам компании, будет на 12% ниже, чем в прошлом сезоне. Однако, как пояснил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, заявления представителей компании о более низких страховых ценах неверны, передает «Слово і Діло».

Энергетик убежден, что инициатива «Нафтогаза» – попытка показать Офису президента Украины, что руководство НАКа выполняет свои обязательства и даже старается снизить цены на газ, поэтому нет оснований для увольнения, о чем, как заметил эксперт, ранее говорилось со стороны власти.

Корольчук акцентировал, что о страховых ценах начали говорить из-за возможной остановки транзита российского газа, в связи с чем цены в Украине могут вырасти в несколько раз – до 14 тыс. грн. «Якобы для населения придумали спасательный круг – страховую цену. Но складывается впечатление, что главная цель – президент, которому нужно было донести, что о людях заботятся и цена будет ниже. Но вряд ли при этом в НАКе учли транспортировку, о которой президент Владимир Зеленский может вовсе не знать. К сожалению, выходит, что президента обвели вокруг пальца», – считает Корольчук.

По словам эксперта, страховая цена с транспортировкой, распределением и НДС в большинстве регионов будет даже выше стоимости первого квартала 2019 года. «В первом квартале 2020 года цена никак не будет дешевле, напротив – выше. Вероятно, цена в регионах будет доходить до 8 тыс. 900 грн. Говорить о супердешевых ценах нет оснований», – заверил энергетик.

Корольчук предположил, что конкуренты «Нафтогаза» уже могли прояснить ситуацию для президента, поскольку сейчас наблюдается обострение отношений между правительством и НАКом. Более того, эксперт акцентировал внимание на том, что в «Нафтогазе» уже предлагают решение для ситуации, при которой отсутствует транзит, но ведь еще не факт, что Россия и Украина не договорятся о новом контракте.

«Что, если контракт подпишут? Шансы есть. Получается, люди уже подписались на высокую страховую цену газа, в то время как НАКу придется предложить более низкую рыночную цену, как минимум на тысячу гривен дешевле», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация напоминает игру в рулетку, что вообще неправильно по отношению к населению. Он убежден, что такие обстоятельства точно не дают оснований говорить о рынке газа. «Это скорее манипуляции со стороны монополиста и правительства, которые устроили между собой имитацию рынка, а виноватым остается потребитель», – добавил Корольчук.

Эксперт разъяснил, что конечный потребитель не знает о судьбе транзитного контракта, но теперь должен выбрать: взять страховую цену или ждать. Потребители, которые подпишутся на гарантированную цену, переплатят, а НАК заработает больше.

«Прибыль – вопрос условный. Кто будет в НАКе, тот и сможет распоряжаться средствами. Нельзя сказать, что эти деньги заработал Коболев. Однако ситуация все равно непорядочная и нерыночная», – резюмировал Юрий Корольчук.