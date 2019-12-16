Три важных события покажут, есть ли прогресс по Донбассу, – Пристайко

На переговорах в Нормандском формате участники договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят увидеть, можно ли рассчитывать на прогресс в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в интервью «УНИАН» рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" человек. Однако имея в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех". Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление [о прекращении огня] будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», – сказал он.

По его словам, еще одно важное событие должно произойти на этой неделе. «По нашей просьбе Красный Крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию [разграничения] и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести. Нужно будет дойти до каждого задержанного и содержащегося там, в тех условиях, за линией столкновения», – сообщил Пристайко.

Глава МИД Украины напомнил, что до этого у Международного комитета Красного Креста не было такого доступа: «Мы договорились с Путиным об этом доступе, и на текущей неделе сможем узнать, произошло это или нет».

Дипломат добавил, что об объявлении очередного режима прекращения огня на Донбассе должна договориться Трехсторонняя контактная группа.

При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что после переговоров в Нормандском формате позиция России осталась неизменной в отношении урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.