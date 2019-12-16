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Мариуполь: В «Мультицентре» начали предоставлять услуги коммунальных предприятий

16.12.19 20:05
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

В Мариуполе в социальном офисе «Мультицентр» начался прием граждан для оказания услуг, предоставляемых коммунальными предприятиями Мариуполя, а именно: КП «Коммунальник», ККП «Мариупольтеплосеть» и КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по информации пресс-службы горсовета, жители Мариуполя теперь могут получить такие услуги:

  • переоформление лицевого счета;
  • заключение договора на оказание коммунальных услуг;
  • внесение изменений в количество жителей;
  • оформление лица, которое временно выбыло;
  • оформление льготы на оплату за предоставление коммунальных услуг;
  • заключение договоров реструктуризации.

Кроме того, в горсовете уточнили график приема по оказанию услуг. Жители города смогут обращаться в понедельник, среду, пятницу, субботу – с 8:00 до 16:00, а также, во вторник, четверг – с 8:00 до 20:00. Перерыв с 12:00 до 12:30, выходной – воскресенье и праздничные дни.

Также, по всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Украинского Казачества, 51.

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