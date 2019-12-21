После разведения: Как изменилась жизнь в прифронтовой Катериновке

В прифронтовой Катериновке (Донецкая обл.) после разведения сил за порядком круглосуточно следят правоохранители. Местные жители рассказывают, что стало намного лучше, поскольку перестали стрелять, передает «Радио Свобода».

Так, недалеко от въезда в Катериновку стоит военный грузовик, частично окрашенный в белый цвет. Здесь отслеживают, чтобы сохранялись договоренности об отводе и тишина на так называемой участке №2.

Местные жители на вопрос лучше ли стало после разведения войск, отвечают вопросом – «А вы как думаете?». «Конечно, лучше. Если не стреляют – лучше намного. А то как стрельнут и сразу ноги трясутся – попадет, не попадет», – говорит местный житель.

Для здешних жителей во фразе «не стреляют» – весь смысл разведения сторон. Годами они жили между двух огней – в «серой зоне». Разведение сил началось 29 октября, почти через месяц ОБСЕ подтвердила – процесс прошел успешно.

Сейчас посреди села стоит дом, который служит условной границей полицейского патруля. Хотя село простирается далее – безопасности там уже никто не гарантирует.

Именно появление полиции вместо военных стало одним из нововведений после разведения сил и средств. Они находятся здесь круглосуточно. «Люди подходят, обращаются. Мы всегда рады помочь, чем можем. Участковый всегда примет обращение, разберется в данной ситуации. Не очень часто, если есть вопросы, то люди обращаются. Все в спокойном режиме», – рассказал боец роты полиции особого назначения Александр.

На несколько километров улиц лишь несколько патрульных и участковый. Работы у них тут немного, но местные обращаются. Людей с оружием здесь не видели. «Это обычные, стандартные действия полицейских – проверка лица, в случае его принадлежности к незаконным формированиям, а также задержания и изъятие оружия», – рассказывает начальник Попаснянского отдела полиции в Луганской области Владимир Золотарев.

Хотя здесь не стреляют уже месяц, местных на улице почти нет. После обеда село будто вымирает. После 12:00 закрывается магазин, люди прячутся по домам. Жители рассказывают, что уже по старой привычке домов лишний раз не оставляют. Чрезмерному вниманию к их селу не сильно рады.

«Я живу настоящим – то, что у меня вот здесь происходит. Чтобы я могла на работу утром выйти, чтобы могла спокойно пройти, и меня не "хлопнули", не подстрелили как утку», – говорит жительница Катериновки.

Еще одна местная жительница, Мария, рассказала, что из Катериновки выезжает только за пенсией. А из дома после четырех дня обычно не выходит. Она вместе с мужем живет на улице, которая вела к позициям военных. Когда последние отходили, то успокаивали жителей. «Они говорили: "Мы далеко не уйдем, мы же на километр... Там, где пост"», – вспоминает Мария.

Жители села опасались снова оказаться в «серой зоне». Об этом рассказывает жительница Катериновки Елена. «Переживали люди, да. Потому что попадали в "серую зону". В 2014-м году мы вышли – люди не стали получать пенсию. Все как-то напуганы. Однако, нам пообещали: "не переживайте, все будет". По крайней мере пока все есть», – рассказывает она.

Сейчас в Катериновке запасаются углем, чтобы перезимовать. За переговорами по Донбассу на самом высоком уровне здесь не следят. После разведения войск в селе надеются на большие изменения.