«Каргилл из Донецка основная – начало моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Lyudmila: «11:00. Горловка в Украину: перед шлагбаумом 9 машин»;

«Администратор»: «12:20. Горловка – Бахмут. Пеших полсетки, машин тьма».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «12:08. Каргилл. Машин много. Конец на мосту»;

«Svetlana»: «12:36. На въезд из Украины общая 70, льготная 25. Каргилл»;

Андрей: «12:40. Каргилл из Донецка основная – начало моста, льгота около 50 на 12:30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:06. Еленовка в Украину: очередь почти до поворота»;

«36762»: «10:37. Еленовка в Украину очередь почти до поворота, много типа льготы. Очередь продают за 1 000 руб. В льготную и 1 500 сразу на заезд»;

Timur: «11:30. Новотроицкое сейчас: в Украину и из Украины – сразу на проверку документов»;

«36762»: «12:15. Почти до поворота, едет очень медленно, перевозы-инвалиды еще не закончились. На Еленовке в Украину»;

«12:45. Еленовка в Донецк: 10 – льгота, 50 – основная. Еленовка из Донецка: льгота – 5, основная – 80 — 100»;

Alina: «14:00. Еленовка: из Донецка машин 100, в Донецк – за сигаретным киоском»;

«Wigor»: «14:01. В Еленовке в сторону Донецка. Очередь до ларька на 15:00».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.