«Каргилл из Донецка основная – начало моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Lyudmila: «11:00. Горловка в Украину: перед шлагбаумом 9 машин»;
- «Администратор»: «12:20. Горловка – Бахмут. Пеших полсетки, машин тьма».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Дмитрий: «12:08. Каргилл. Машин много. Конец на мосту»;
- «Svetlana»: «12:36. На въезд из Украины общая 70, льготная 25. Каргилл»;
- Андрей: «12:40. Каргилл из Донецка основная – начало моста, льгота около 50 на 12:30».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александр: «10:06. Еленовка в Украину: очередь почти до поворота»;
- «36762»: «10:37. Еленовка в Украину очередь почти до поворота, много типа льготы. Очередь продают за 1 000 руб. В льготную и 1 500 сразу на заезд»;
- Timur: «11:30. Новотроицкое сейчас: в Украину и из Украины – сразу на проверку документов»;
- «36762»: «12:15. Почти до поворота, едет очень медленно, перевозы-инвалиды еще не закончились. На Еленовке в Украину»;
- «12:45. Еленовка в Донецк: 10 – льгота, 50 – основная. Еленовка из Донецка: льгота – 5, основная – 80 — 100»;
- Alina: «14:00. Еленовка: из Донецка машин 100, в Донецк – за сигаретным киоском»;
- «Wigor»: «14:01. В Еленовке в сторону Донецка. Очередь до ларька на 15:00».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.