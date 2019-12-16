В Донецкой области уволят сотни госслужащих

Донецкая областная государственная администрация получила рекомендации правительства по оптимизации функций государственных служащих районных государственных администраций (РГА) и довела их до РГА. Они сами должны решать, какие функции будут сокращать и сколько людей пойдет искать работу. Об этом сообщил руководитель аппарата ДонОГА Олег Свинаренко.

По его словам, после того, как каждая РГА утвердит новую структуру и численность штата, она предупредит тех, кто должен уволиться. Для них начнется двухмесячный отсчет до увольнения.

В Донецкой области 17 РГА. 12 из них находятся на подконтрольной Украине территории. В ОГА они уже отчитывались, что в целом будет сокращено 194 штатные единицы. Это 13,3% от общего количества. Полностью будет расформирована Бойковская РГА, в управлении которой не оставалось территорий.

На сайтах РГА появились сообщения о проведенных совещания по «приведению в соответствие состава и численности структурных подразделений при сокращении работников». Они консультируются с центрами занятости и ведут переговоры с профсоюзными комитетами.

Так, Добропольская РГА опубликовала документ, согласно которому оптимизируется на 30 штатных единиц. В Славянской РГА штат сократится на 34 единицы. В первую очередь сокращаются не закрытые вакансии, хотя будут и увольнения. Несколько РГА уже заявили о ликвидации отделов агропромышленного развития.

Сокращение штатов РГА – лишь первый этап. Когда завершится реформа децентрализации власти, районные и областные госадминистрации вообще исчезнут как институт власти.

Потери в штатах ожидают не только в РГА. Полностью ликвидируются районные и городские подразделения управления статистики. Остаются работать только центральное и областные управления.

Только на подконтрольной территории Донетчины работает 19 районных и городских подразделений. Сколько людей пойдут «в никуда», а сколько удастся перевести в другие службы, пока неизвестно. Ждут разъяснений от власти.

Напомним, реформирование самоуправления в Украине привело к оптимизации функций государственных служащих РГА. Теперь они должны сократить часть работников. 31 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил, что до конца года с госслужбы уйдут 18 тыс. 449 украинских чиновников. В первую очередь – работники РГА.

Анализ правительства показал, что после начала реформы децентрализации часть функций РГА стали дублировать объединенные территориальные громады (ОТГ), часть стоит перенести на уровень областной госадминистрации, а часть безнадежно устарела или не является эффективной. Поэтому, суть оптимизации в том, чтобы избавиться от дублирующих или неэффективных функций. Структурных подразделений РГА должно стать вдвое меньше.

Источник: АКМЦ